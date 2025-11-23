Putinovo "da" planu Trampa, Zelenskom rok do četvrtka: Da li je na pomolu trajni mir u Ukrajini?

UKRAJINA može da bira jednu od dve varijante, da prihvati američki mirovni plan ili da nastavi rat iako je na bojnom polju u jako teškoj situaciji.

Foto: Tanjug/AP photo Ako se Zelenskom ne sviđa naš plan, neka nastavi da ratuje. On blefira nadajući se da će dobiti bolje uslove za potpisivanje mirovnog dogovora - poručio je Donald Tramp pred akreditovanim novinarima u Beloj kući i ujedno rekao šta misli o nastavku rata ne samo Vladimiru Zelenskom nego i njegovim ratobornim saveznicima u zapadnoj Evropi. - Rukovodstvo Ukrajine treba da požuri sa odlukom jer će "zima biti jako hladna" - rekao je Tramp