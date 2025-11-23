Putinovo "da" planu Trampa, Zelenskom rok do četvrtka: Da li je na pomolu trajni mir u Ukrajini?

Večernje novosti pre 1 sat
Putinovo "da" planu Trampa, Zelenskom rok do četvrtka: Da li je na pomolu trajni mir u Ukrajini?

UKRAJINA može da bira jednu od dve varijante, da prihvati američki mirovni plan ili da nastavi rat iako je na bojnom polju u jako teškoj situaciji.

Foto: Tanjug/AP photo Ako se Zelenskom ne sviđa naš plan, neka nastavi da ratuje. On blefira nadajući se da će dobiti bolje uslove za potpisivanje mirovnog dogovora - poručio je Donald Tramp pred akreditovanim novinarima u Beloj kući i ujedno rekao šta misli o nastavku rata ne samo Vladimiru Zelenskom nego i njegovim ratobornim saveznicima u zapadnoj Evropi. - Rukovodstvo Ukrajine treba da požuri sa odlukom jer će "zima biti jako hladna" - rekao je Tramp
Napad na Dnjepar, ranjeno 15 ljudi; Rubio demantuje da je plan za Ukrajinu ''lista želja'' Rusije

Uživo Moskva napadnuta, projektil pogodio cilj! Odjekuju stravične eksplozije, osvanuli snimci požara! (video)

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Moj predlog nije konačan; Predstavnici SAD sa evropskim liderima u Ženevi o mirovnom planu

Predstavnici E3, EU, SAD i Ukrajine danas u Ženevi o mirovnom planu SAD

Američki diplomata: Na dva metra smo od rešenja ukrajinskog konflikta

Tramp pritiska, Ukrajina se opire

“Za EU su 4 tačke sporne”

UkrajinaTanjugBela kućaDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Joveva: Kosovo ima izazove na evropskom putu, ali prepreke nisu nerešive Novo

Sutra počinje proces protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a

Počinje suđenje aktivistima PSG-a i STAV-a

Suđenje protiv 12 studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje sutra u novosadskom sudu

Rubio stigao u Ženevu: Počinju razgovori o Trampovom planu za kraj rata u Ukrajini

