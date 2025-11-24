CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

SARAJEVO, BANJALUKA - Prema prvim nepotpunim rezultatima CiK BiH na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, kandidat SNSD Siniša Karan ima 50,30 odsto glasova, a kandidat opozicionog SDS Branko Blanuša 48,37 odsto glasova.

Rezultat CIK-a je saopšten na osnovu 99,72 odsto obrađenih biračkih mesta. Karan je osvojio 217.324 glasova birača upisanih u birački spisak, a Blanuša 208.955 glasova. Dragan Đokanović, Savez za novu politiku dobio je 1.877 glasova ili 0,43 odsto, Nikola Lazarević, Ekološka partija Republike Srpske 1.583 glasova ili 0,37 odsto, Igor Gašević, nezavisni kandidat dobio je 1.284 glasova ili 0,30 odsto, a Slavko Dragičević, takođe nezavisni kandidat dobio je 1.012