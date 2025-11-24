CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

SARAJEVO, BANJALUKA - Prema prvim nepotpunim rezultatima CiK BiH na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, kandidat SNSD Siniša Karan ima 50,30 odsto glasova, a kandidat opozicionog SDS Branko Blanuša 48,37 odsto glasova.

Rezultat CIK-a je saopšten na osnovu 99,72 odsto obrađenih biračkih mesta. Karan je osvojio 217.324 glasova birača upisanih u birački spisak, a Blanuša 208.955 glasova. Dragan Đokanović, Savez za novu politiku dobio je 1.877 glasova ili 0,43 odsto, Nikola Lazarević, Ekološka partija Republike Srpske 1.583 glasova ili 0,37 odsto, Igor Gašević, nezavisni kandidat dobio je 1.284 glasova ili 0,30 odsto, a Slavko Dragičević, takođe nezavisni kandidat dobio je 1.012
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
Dodik: Glasovi Bošnjaka za Blanušu glasovi su za destabiliazaciju Srpske

Dodik: Glasovi Bošnjaka za Blanušu glasovi su za destabiliazaciju Srpske

RTV pre 3 sata
"Da nije pobedio Tramp, ni mi ne bismo slavili" Dodik dan nakon predsedničkih izbora: "Istina je, navikli smo na bolji…

"Da nije pobedio Tramp, ni mi ne bismo slavili" Dodik dan nakon predsedničkih izbora: "Istina je, navikli smo na bolji rezultat" (video)

Blic pre 3 sata
Oglasio se Blanuša: Izbori u RS nisu završeni, biće kada se ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Oglasio se Blanuša: Izbori u RS nisu završeni, biće kada se ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Nova pre 4 sati
Blanuša: Predsednički izbori nisu završeni, moraće ponovo da se glasa u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Blanuša: Predsednički izbori nisu završeni, moraće ponovo da se glasa u Doboju, Zvorniku i Laktašima

N1 Info pre 4 sati
Kandidat SDS Blanuša: Predsednički izbori još nisu završeni dok se ne ponovi proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima!

Kandidat SDS Blanuša: Predsednički izbori još nisu završeni dok se ne ponovi proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima!

Kurir pre 4 sati
Blanuša: Izbori u RS nisu završeni, biće kada se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Blanuša: Izbori u RS nisu završeni, biće kada se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaSarajevoPredsednički izboriIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Do 10 godina robije paljenje nebodera Tinejdžerima koji su podmetnuli požar u Vjesniku preti paprena kazna, šteta se meri u…

Do 10 godina robije paljenje nebodera Tinejdžerima koji su podmetnuli požar u Vjesniku preti paprena kazna, šteta se meri u milionima

Blic pre 18 minuta
Hrvatski ministar: Zgrada Vjesnika u Zagrebu mora hitno da se ruši

Hrvatski ministar: Zgrada Vjesnika u Zagrebu mora hitno da se ruši

Beta pre 1 sat
Stevandić: Pobedom Siniše Karana osujećen tzv. Šmitov plan

Stevandić: Pobedom Siniše Karana osujećen tzv. Šmitov plan

RTV pre 54 minuta
"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

RTV pre 34 minuta