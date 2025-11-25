Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici Zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Blic pre 25 minuta
Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici Zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Opštinski sud je izrekao hitnu zaštitnu meru zbog porodičnog nasilja Bio je zadržan zbog prijave za porodično nasilje i bio pod dejstvom alkohola Muškarac inicijala O.

K. (31) pronađen je mrtav u policijskoj stanici u Kalesiji, nakon što je zadržan u alkoholisanom stanju zbog prijave za porodično nasilje i odluke suda koji mu je izrekao hitnu zaštitnu meru. Postupajući po prijavi porodičnog nasilja, a nakon što je utvrđeno da je prijavljeni O. K. (31) bio pod dejstvom alkohola, službenici Policijske stanice Kalesija su ga uhapsili i zadržali u prostorijama za zadržavanje. Takođe, Opštinski sud u Kalesiji mu je izrekao hitnu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Blic pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Opštinski sud

Balkan, najnovije vesti »

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici Zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici Zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Blic pre 25 minuta
Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Muškarac pronađen mrtav u policijskoj stanici, zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: bio pod dejstvom alkohola

Blic pre 25 minuta
"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 24 sata
Dodik proglasio pobedu: „Karan je ubedljivo pobedio - sad imaju dva Dodika”

Dodik proglasio pobedu: „Karan je ubedljivo pobedio - sad imaju dva Dodika”

Glas Zapadne Srbije pre 24 sata
Ruši se Vjesnik!

Ruši se Vjesnik!

Telegraf pre 24 sata