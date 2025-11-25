Kako laže Jorgovanka: Od „dižete paniku“ do „prekinućemo odnose sa NIS-om“

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Vojislav Milovančević
Kako laže Jorgovanka: Od „dižete paniku“ do „prekinućemo odnose sa NIS-om“

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je spremna da obustavi platni promet sa Naftnom industrijom Srbije ukoliko ta kompanija ne dobije licencu za poslovanje u predviđenom roku od američkog OFAC-a.

Oni navode du su prinuđeni da povuku takvu odluku kako se ne bi ugrozio domaći finansijski sistem i kako bi platni promet funkcionisao nesmetano, saopšteno je iz kabineta guvernerke Jorgovanke Tabaković. Nekoliko nedelja ranije, kad je u tekstu portala Nova.rs objavljeno da nam zbog najave sekundarnih sankcija NBS-u preti finansijski kolaps, od guvernerke su stigle optužbe za širenje panike. Stoga se postavlja pitanje kojoj Jorgovanki verovati. Ili preciznije -
