Najmanje 13 osoba nastradalo u požaru u stambenom kompleksu (video)

Politika pre 1 sat
Najmanje 13 osoba nastradalo u požaru u stambenom kompleksu (video)

Policija je saopštila da je primila više prijava o ljudima zarobljenim u najmanje pet zgrada koje su zahvaćene požarom

Najmanje 13 osoba je nastradalo u požaru koji je danas zahvatio stambeni kompleks u prigradskom okrugu Tai Po u Hongkongu, saopštili su zvaničnici. Policija je saopštila da je primila više prijava o ljudima zarobljenim u najmanje pet zgrada koje su zahvaćene požarom, prenosi Si-En-En. Dve povređene osobe su u kritičnom stanju, dok je treća stabilno, navedeno je u zvaničnom izveštaju, a ukupno je povređeno osmoro ljudi, preneo je AP. Lokalni mediji su preneli da je
