Skupština Srbije završila rad, nastavak u ponedeljak: Burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi ste stvorili atmosferu u kojoj je apsolutno sve dozvoljeno" (video)

Blic pre 3 sata
Skupština Srbije završila rad, nastavak u ponedeljak: Burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi…

Poslanici su juče postavljali pitanja premijeru i ministrima u okviru instituta poslaničkih pitanja Sednica obuhvata 58 tačaka na dnevnom redu Skupština Srbije završila je u 18 časova rad, a raspravu o amandmanima na predlog budžeta za 2026. poslanici će nastaviti u ponedeljak u 10.00 sati.

Tokom dana poslanici su umesto o amandmanima više polemisali o nasilju ispred Doma narodne skupštine, odnosu prema Rusiji, spoljnoj politici, NIS-u. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da osuđuje nasilje, ali je ukazala da opozicija želi zemlju u kojoj oni imaju sva prava, a drugi nikakva. Polemiku je započeo poslanik Zeleno - levog fronta Đorđe Pavićević koji je za studenta Vladimira Balaća rekao da je "kvazi student koji želi da kolje", tvrdeći
N1 Info pre 3 minuta
RTV pre 1 sat
Radio 021 pre 2 sata
Radio sto plus pre 2 sata
Beta pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Novi magazin pre 3 sata
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
N1 Info pre 3 minuta
RTV pre 13 minuta