Socijalna radnica u Čačku osumnjičena za zloupotrebu socijalne pomoći

Podigla je preko pet miliona dinara

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, policija je danas uhapsila S. R. iz Čačka, zbog sumnje da je kao socijalni radnik Centra za socijalni rad Čačak sa računa korisnika socijalne pomoći podigla više od pet miliona dinara. Sumnja se da je ona od 2015. do 2023. godine izvršila produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz tog tužilaštva. Ona je, kako se sumnja, kao socijalni radnik Centra