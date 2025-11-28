Zelenski otpustio šefa kabineta: Smatralo se da je jedan od najuticajnijih ljudi u Ukrajini

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Zelenski otpustio šefa kabineta: Smatralo se da je jedan od najuticajnijih ljudi u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otpustio je svog šefa kabineta, Andrija Jermaka, koji je smatran njegovom desnom rukom i jednim od najuticajnijih ljudi u Ukrajini.

Do toga je došlo nakon što su istražitelji agencije za borbu protiv korupcije obavili pretres u njegovoj kući. Otkaz, koji rizikuje destabilizaciju predsedništva, dolazi u veoma teškom trenutku za Ukrajinu, jer se njeni vojnici bore na frontu i pregovara sa SAD o planu za okončanje četvorogodišnjeg rata sa Rusijom. Andrij Jermak (54) bio je šef ukrajinske delegacije na tim razgovorima i jedan od najvažnijih članova tima predsednika Zelenskog. Njegova smena dolazi
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kiril Dmitrijev o ostavci Jermaka: Ostalo je još 40 razbojnika

Kiril Dmitrijev o ostavci Jermaka: Ostalo je još 40 razbojnika

Sputnik pre 38 minuta
Prva reakcija iz Rusije o ostavci desne ruke Zelenskog: "Očigledno je šta sutra čeka režim u Kijevu"

Prva reakcija iz Rusije o ostavci desne ruke Zelenskog: "Očigledno je šta sutra čeka režim u Kijevu"

Mondo pre 13 minuta
Za premijera Poljske događaji oko Ukrajine su katastrofalna kombinacija

Za premijera Poljske događaji oko Ukrajine su katastrofalna kombinacija

Sputnik pre 38 minuta
Peskov: Putin će primiti izaslanika američkog predsednika sledeće nedelje

Peskov: Putin će primiti izaslanika američkog predsednika sledeće nedelje

Euronews pre 28 minuta
Putin sledeće nedelje prima Vitkofa; Peskov: Ukrajina je u dubokoj krizi

Putin sledeće nedelje prima Vitkofa; Peskov: Ukrajina je u dubokoj krizi

B92 pre 48 minuta
Kiril Dmitrijev o ostavci Jermaka

Kiril Dmitrijev o ostavci Jermaka

Vesti online pre 2 sata
Kako će sada izgledati pregovori Pao prvi čovek Zelenskog, on se hitno oglasio: Evo ko će predstavljati Ukrajinu

Kako će sada izgledati pregovori Pao prvi čovek Zelenskog, on se hitno oglasio: Evo ko će predstavljati Ukrajinu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijakorupcijaAgencija za borbu protiv korupcijeVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Bivši predsednik Filipina, Duterte, ostaje u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda

Bivši predsednik Filipina, Duterte, ostaje u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda

Danas pre 33 minuta
Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se portparol Kremlja

Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se portparol Kremlja

Blic pre 38 minuta
Zbog ovoga je nemačka policija pucala na srpsku državljanku (12)?! Dete napalo brata sa dva mesarska noža: Isplivali novi…

Zbog ovoga je nemačka policija pucala na srpsku državljanku (12)?! Dete napalo brata sa dva mesarska noža: Isplivali novi detalji istrage

Blic pre 23 minuta
U Tbilisiju protest proevropskih demonstranata

U Tbilisiju protest proevropskih demonstranata

Danas pre 13 minuta
Sagovornici Danasa o presudi EU o priznavanju istopolnih brakova: „Važan korak u Evropi, ali bez promene stava u Srbiji“

Sagovornici Danasa o presudi EU o priznavanju istopolnih brakova: „Važan korak u Evropi, ali bez promene stava u Srbiji“

Danas pre 33 minuta