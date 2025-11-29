Spremite se na ledeni talas! Kiša će u ovim delovima zemlje da lije, a evo gde se očekuje minus i sneg

Danas će biti oblačno i hladno vreme, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini očekuje kiša

Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od minus 1 do 4 stepena, a na istoku zemlje do 6 stepeni. U Beogradu se očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom i susnežicom, u višim delovima grada sa