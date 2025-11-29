Uhapšen vozač kombija: U sudaru kod Laćarka nastradali otac i ćerka (16), a majka prevezena u bolnicu

Vozač kombija (35) koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći u Laćarku, na putu koji vodi prema Čalmi, priveden je neposredno nakon udesa i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

U nesreći su stradali otac i njegova ćerka (16) koji su se nalazili u automobilu, dok je majka tinejdžerke zadobila povrede i hitno prevezena u bolnicu, piše Kurir. - Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Laćarku na deonici puta prema Čalmi, u kojoj su učestvovali kombi i putničko vozilo. Muškarac koji je upravljao kombijem uhapšen je odmah nakon sudara i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti sproveden u nadležno tužilaštvo radi daljeg