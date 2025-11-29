Tenzije na vrhuncu: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

B92 pre 12 minuta
Tenzije na vrhuncu: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Američki vojni avioni navodno gotovo neprestano patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, izjavio je danas za Vašington post neimenovani američki zvaničnik.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je ranije danas da je vazdušni prostor Venecuele "u potpunosti zatvoren" nakon što je obećao da će kopneni napadi SAD "vrlo uskoro" početi, prenosi San. Na svojoj paltformi Truth Social, Tramp je poručio svim avio-kompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima, da imaju u vidu da je vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren. Tramp je u četvrtak obećao da će pojačati vojne
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Politika pre 2 minuta
Mediji: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Mediji: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Sputnik pre 17 minuta
Sve spremno za napad: Američki vojni avioni neprestano patroliraju vazdušnim prostorom kod Venecuele

Sve spremno za napad: Američki vojni avioni neprestano patroliraju vazdušnim prostorom kod Venecuele

Kurir pre 42 minuta
Amerika ide u rat? Tramp izdao hitno naređenje: Zatvara se vazdušni prostor

Amerika ide u rat? Tramp izdao hitno naređenje: Zatvara se vazdušni prostor

Alo pre 52 minuta
Tramp zatvorio nebo nad Venecuelom! Američki avioni patroliraju non-stop, kopneni napadi već najavljeni!

Tramp zatvorio nebo nad Venecuelom! Američki avioni patroliraju non-stop, kopneni napadi već najavljeni!

Alo pre 22 minuta
Alarmantna situacija: Američki vojni avioni stalno patroliraju vazdušnim prostorom nadomak Venecuele

Alarmantna situacija: Američki vojni avioni stalno patroliraju vazdušnim prostorom nadomak Venecuele

Večernje novosti pre 57 minuta
Tramp najavio napade! Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele!

Tramp najavio napade! Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele!

Telegraf pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Najnoviji podaci: Izrael ubio više od 70.100 Palestinaca u Gazi

Najnoviji podaci: Izrael ubio više od 70.100 Palestinaca u Gazi

Danas pre 57 minuta
Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se porparol Kremlja

Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se porparol Kremlja

Blic pre 1 minut
Zelenski kod Makrona u ponedeljak: Konsultacije o pravednom miru

Zelenski kod Makrona u ponedeljak: Konsultacije o pravednom miru

Danas pre 2 minuta
Nezapamćena katastrofa u Gazi: Broj mrtvih prešao 70.000, stradanje i posle prekida vatre

Nezapamćena katastrofa u Gazi: Broj mrtvih prešao 70.000, stradanje i posle prekida vatre

Kurir pre 2 minuta
Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

RTS pre 2 minuta