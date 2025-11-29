Tenzije na vrhuncu: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Američki vojni avioni navodno gotovo neprestano patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, izjavio je danas za Vašington post neimenovani američki zvaničnik.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je ranije danas da je vazdušni prostor Venecuele "u potpunosti zatvoren" nakon što je obećao da će kopneni napadi SAD "vrlo uskoro" početi, prenosi San. Na svojoj paltformi Truth Social, Tramp je poručio svim avio-kompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima, da imaju u vidu da je vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren. Tramp je u četvrtak obećao da će pojačati vojne