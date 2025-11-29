Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Beta pre 1 sat

Ukrajina je danas preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera u Crnom moru i saopštila da je dronovima pogodila brodove koji navodno pripadaju ruskoj fantomskoj floti, koju Moskva koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Istovremeno su ruski izvori saopštili da je naftni terminal u blizini luke Novorosijsk danas obustavio rad nakon napada dronova.

Izvor u ukrajinskoj službi bezbednosti (SBU) rekao je za AFP da su tankeri, Kairo i Virat, pogođeni dronovima tokom zajedničke operacije SBU i ukrajinske mornarice.

Kako se navodi, tankeri su se "kretali ka ruskoj luci Novorosijsk", gde je trebalo da dopune gorivo.

Veliki naftni terminal u blizini luke Novorosijsk na jugu Rusije obustavio je rad rano jutros nakon što je napad dronom oštetio jedan od njegova tri veza, saopštio je operater.

"Nakon ciljanog terorističkog napada bespilotnim letelicama, jedan vez je pretrpeo značajnu štetu", saopštio je Kaspijski naftni konzorcijum (CPK), koji upravlja sa oko jedan odsto svetskih zaliha nafte.

"Utovar i druge operacije su obustavljene, a tankeri su preusmereni", navodi se u saopštenju i dodaje da u incidentu nema povređenih.

Vlasnik naftnog terminala nije precizirao ko je odgovoran za napad.

CPK naftovod prenosi približno 80 odsto kazahstanskog izvoza sirove nafte na više od 1.500 kilometara do terminala u blizini luke Novorosijsk na obali Crnog mora.

(Beta, 29.11.2025)

Povezane vesti »

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Radio 021 pre 14 minuta
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

N1 Info pre 58 minuta
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske flote

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske flote

Politika pre 49 minuta
Ukrajinski dronovi pogodili tankere ruske „fantomske flote“, obustavljen rad naftnog terminala kod Novorosijska

Ukrajinski dronovi pogodili tankere ruske „fantomske flote“, obustavljen rad naftnog terminala kod Novorosijska

Nedeljnik pre 1 sat
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Radio sto plus pre 1 sat
Ukrajina preuzela odgovornost za napad! Ruska "flota iz senke" razbijena u vodama Crnog mora, objavljeni snimci brutalnog…

Ukrajina preuzela odgovornost za napad! Ruska "flota iz senke" razbijena u vodama Crnog mora, objavljeni snimci brutalnog napada (video)

Kurir pre 1 sat
Dva tankera ruske flote u senci napadnuta kod turske obale Crnog mora

Dva tankera ruske flote u senci napadnuta kod turske obale Crnog mora

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaKairoAFP

Svet, najnovije vesti »

U Griuziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

U Griuziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

Danas pre 29 minuta
Amerika privremeno ukida azil posle ubistva članova Nacionalne garde

Amerika privremeno ukida azil posle ubistva članova Nacionalne garde

BBC News pre 44 minuta
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Radio 021 pre 14 minuta
U poplavama na Sumatri poginulo 303 osobe, na Šri Lanki više od 153, na Tajlandu 162

U poplavama na Sumatri poginulo 303 osobe, na Šri Lanki više od 153, na Tajlandu 162

RTV pre 14 minuta
Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren

Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren

RTS pre 24 minuta