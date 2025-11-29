(Foto) Gori farma od 500 kvadrata kod Bečeja, buknuo ogroman požar, vatra progutala čitav krov, urušila se konstrukcija

Na farmi kod Bečeja buknuo je požar Izgorela je konstrukcija krova na farmi površine 500 kvadrata Večeras se zapalila farma kod Bečeja, a vatrogasci se bore sa ogromnim požarom. Kako prenosi Instagram stranica 192, gori farma od 500 kvadrata. Prema informacijama sa lica mesta, požar je zahvatio napuštenu farmu. Krovna konstrukcija izgorela je u potpunosti i urušila se. Na licu mesta nalaze se pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica Bečej, Srbobran i Vrbas.