(Foto) Gori farma od 500 kvadrata kod Bečeja, buknuo ogroman požar, vatra progutala čitav krov, urušila se konstrukcija

Blic pre 4 sati
(Foto) Gori farma od 500 kvadrata kod Bečeja, buknuo ogroman požar, vatra progutala čitav krov, urušila se konstrukcija
Na farmi kod Bečeja buknuo je požar Izgorela je konstrukcija krova na farmi površine 500 kvadrata Večeras se zapalila farma kod Bečeja, a vatrogasci se bore sa ogromnim požarom. Kako prenosi Instagram stranica 192, gori farma od 500 kvadrata. Prema informacijama sa lica mesta, požar je zahvatio napuštenu farmu. Krovna konstrukcija izgorela je u potpunosti i urušila se. Na licu mesta nalaze se pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica Bečej, Srbobran i Vrbas.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Gori farma kod Bečeja: Krov je potpuno izgoreo i urušio se, vatrogasci u borbi sa vatrom (foto)

Gori farma kod Bečeja: Krov je potpuno izgoreo i urušio se, vatrogasci u borbi sa vatrom (foto)

Kurir pre 2 sata
Veliki požar na farmi kod Bečeja, vatrogasci na terenu

Veliki požar na farmi kod Bečeja, vatrogasci na terenu

Politika pre 4 sati
Kod Bečeja izgorela farma od 500 kvadrata: planula krovna konstrukcija i urušila se

Kod Bečeja izgorela farma od 500 kvadrata: planula krovna konstrukcija i urušila se

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FarmaVrbasSrbobranpožarBečej

Hronika, najnovije vesti »

Gori farma kod Bečeja: Krov je potpuno izgoreo i urušio se, vatrogasci u borbi sa vatrom (foto)

Gori farma kod Bečeja: Krov je potpuno izgoreo i urušio se, vatrogasci u borbi sa vatrom (foto)

Kurir pre 2 sata
Veliki požar na farmi kod Bečeja, vatrogasci na terenu

Veliki požar na farmi kod Bečeja, vatrogasci na terenu

Politika pre 4 sati
(Foto) Gori farma od 500 kvadrata kod Bečeja, buknuo ogroman požar, vatra progutala čitav krov, urušila se konstrukcija

(Foto) Gori farma od 500 kvadrata kod Bečeja, buknuo ogroman požar, vatra progutala čitav krov, urušila se konstrukcija

Blic pre 4 sati
Kod Bečeja izgorela farma od 500 kvadrata: planula krovna konstrukcija i urušila se

Kod Bečeja izgorela farma od 500 kvadrata: planula krovna konstrukcija i urušila se

Telegraf pre 4 sati
(Foto) Poginula 2, povređeno čak 18 pešaka! Crni novembar na saobraćajnicama u Nišu, policija kreće u rigorozne kontrole

(Foto) Poginula 2, povređeno čak 18 pešaka! Crni novembar na saobraćajnicama u Nišu, policija kreće u rigorozne kontrole

Blic pre 5 sati