(Foto) Poginula 2, povređeno čak 18 pešaka! Crni novembar na saobraćajnicama u Nišu, policija kreće u rigorozne kontrole

Blic pre 1 sat
Akcija je usledila zbog povećanog broja nesreća sa povređenim i nastradalim pešacima tokom novembra Policija u Nišu pojačava kontrole u saobraćaju prema vozačima i pešacima Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu će, u narednom periodu, osim svakodnevnih redovnih kontrola, pojačano kontrolisati saobraćaj s akcentom na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači prema pešacima, ali i prekršaja koje čine pešaci. Ovakva akcija niških saobraćajaca
Ključne reči

NišMinistarstvo unutrašnjih poslova

