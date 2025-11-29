(Foto, video) Pada sneg u Beogradu! Formirao se beli pokrivač, bajkovit prizor u prestonici

Blic pre 17 minuta
Sremčica je prekrivena belim pokrivačem od krupnih pahulja Sneg je večeras počeo da pada u Beogradu, praveći zimske prizore Sneg, koji uveliko pada širom Srbije, večeras je počeo da pada i u prestonici.

U naselju Sremčica, u Beogradu, je večeras prava zimska idila, a krupne bele pahulje su već formirale beli pokrivač. I krovovi kuća, ali i automobili su se već zabeleli. Inače, u Gornjem Milanovcu stvorio se snežni pokrivač od 10 cm. I u okolini Rudnika večeras pada jak sneg, a putevi su potpuno zavejani. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža. automobili se jedva probijaju. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da je Gornji Milanovac već zavejan,
Blic pre 4 sati
Alo pre 4 sati
Blic pre 6 sati
Blic pre 5 sati
Blic pre 9 sati
Blic pre 17 minuta
