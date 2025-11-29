(Foto, video) Pada sneg u Beogradu! Formirao se beli pokrivač, bajkovit prizor u prestonici

Sremčica je prekrivena belim pokrivačem od krupnih pahulja Sneg je večeras počeo da pada u Beogradu, praveći zimske prizore Sneg, koji uveliko pada širom Srbije, večeras je počeo da pada i u prestonici.

U naselju Sremčica, u Beogradu, je večeras prava zimska idila, a krupne bele pahulje su već formirale beli pokrivač. I krovovi kuća, ali i automobili su se već zabeleli. Inače, u Gornjem Milanovcu stvorio se snežni pokrivač od 10 cm. I u okolini Rudnika večeras pada jak sneg, a putevi su potpuno zavejani. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža. automobili se jedva probijaju. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da je Gornji Milanovac već zavejan,