Ovo je ostalo od vozila u kome su poginuli otac i ćerka (16). Stradali na putu ka svinjokolju u Laćarku: Vidljivost bila smanjena, naleteli pravo na kombi (foto)

Majka tinejdžerke je povređena i trenutno je u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica Prema dosadašnjim informacijama, porodica je bila na putu ka svinjokolju u trenutku nesreće U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 sati na licu mesta stradali su muškarac i njegova ćerka (16), a njena majka zadobila je povrede i nalazi se na opservaciji u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, saznaje "Blic". U saobraćajnoj nesreći kod Laćarka učestvovalo je putničko