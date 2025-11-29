"Pusti ga, lud je za Majom" Asmin Durdžić nasrnuo na cimera tokom reklama u "Eliti 9": Obezbeđenje odmah uletelo u kuću

Obezbeđenje je intervenisalo kako bi sprečilo eskalaciju konflikta.

Svađa je iznenadila mnoge jer su dvojica učesnika do sada negovala prijateljski odnos. U toku jedne od emisija u rijalitiju "Zadruga 9 Elita", došlo je do rasprave između učesnika Asmina Durdžića i Dače Virijevića. U Belu kuću potom je uletelo obezbeđenje kako bi sprečilo eskalaciju sukoba. - Iz šale sam rekao za advokate, sram da te bude - rekao je Asmin. - Rekao si iz šale, ali mi se svi smeju zbog tebe - odgovorio mu je Dača. - Pusti ga, lud je za Majom, pa sve