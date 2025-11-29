Kad i gde možete da gledate utakmicu Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo?

Danas pre 4 sati  |  A. Pavlović
Košarkaši Srbije nastavljaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine igra u Kataru.

U drugom kolu C grupe prve runde kvalifikacija izabranici Dušana Alimpijevića gostuju Bosni i Hercegovini. Srbija je u prvom kolu kvalifikacija pobedila Švajcarsku posle velikog preokreta, dok je iste večeri reprezentacija Turske savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 93:71. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Srbije igra se u nedelju 30. novembra od 20 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu RTS 1, kao i na kanalu Arena Sport 1 Premijum.
