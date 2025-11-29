Nastavlja se rat pojedinih dela vlasti i TOK-a: Selaković kaže da nije došao na saslušanje jer je imao pametnija posla

Nastavlja se verbalni rat pripadnika vlasti protiv Tužilaštva za organizovani kriminal, uključujući i propagadne priloge i gostovanja na režimskih televizijama o pojedinim tužiocima, posebno o državnoj tužiteljki Zagorki Dolovac.

U tom kontekstu se može posmatrati i to što ministar kulture Nikola Selaković nije došao na saslušanje u TOK u slučaju „Generalštab“. Selaković je jutros za TV Informer izjavio da je da je Tužilaštvo rekao „kada može da dođe i da je imao pametnija posla da ne dolazi tada“. Voditeljka je Selakoviću tokom gostovanja pročila vest da je „Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio u petak na