Nastavlja se rat pojedinih dela vlasti i TOK-a: Selaković kaže da nije došao na saslušanje jer je imao pametnija posla

Danas pre 49 minuta  |  Danas Online
Nastavlja se verbalni rat pripadnika vlasti protiv Tužilaštva za organizovani kriminal, uključujući i propagadne priloge i gostovanja na režimskih televizijama o pojedinim tužiocima, posebno o državnoj tužiteljki Zagorki Dolovac.

U tom kontekstu se može posmatrati i to što ministar kulture Nikola Selaković nije došao na saslušanje u TOK u slučaju „Generalštab". Selaković je jutros za TV Informer izjavio da je da je Tužilaštvo rekao „kada može da dođe i da je imao pametnija posla da ne dolazi tada". Voditeljka je Selakoviću tokom gostovanja pročila vest da je „Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio u petak na
Danas pre 54 minuta
SEEbiz pre 34 minuta
Pravda pre 19 minuta
N1 Info pre 1 sat
Vreme pre 1 sat
Slobodna Evropa pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Naslovi.ai pre 29 minuta
Beta pre 49 minuta
InfoKG pre 4 minuta
Danas pre 44 minuta
BBC News pre 44 minuta