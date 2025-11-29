Odložena sednica Upravnog odbora Partizana, još traje neizvesnost oko Željka Obradovića

Upravni odbor Partizana je nakon odbijanja ostavke koju je uručio trener Željko Obradović, imao razgovor sa stručnjakom, nakon kojeg je najavio ponovno zasedanje.

Novi sastanak je trebalo da se održi danas 29. novembra od 11 časova, međutim kako piše Sportklub on je odložen za početak naredne sedmice. Razlog odlaganja nove sednice je nastao na molbu onih članova Upravnog odbora koji su trenutno u inostranstvu- piše ovaj izvor. Podsećamo, nakon ostavke koju je podneo Željko Obradović, navijači su dočekali trofejnog stručnjaka u velikom broju na aerodromu “Nikola Tesla“ po njegovom sletanju. Bonus video: Željko Obradović