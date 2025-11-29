Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela naših naftnih kompanija pod sankcijama

Danas pre 10 sati  |  Beta
Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela naših naftnih kompanija pod sankcijama

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da se tokom razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Mađarske Viktora Orbana danas razmatrala mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama.

Novak je na konferenciji za novinare kazao da ovi razgovori, vođeni u Kremlju, „ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji“, javlja Sputnjik a prenosi RTS. „U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje“, rekao je Novak.
