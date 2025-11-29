Istragu o korupciji u okruženju Vladimira Zelenskog, koja je eskalirala u skandal, „naručili“ su Amerikanci, izjavio je za Sputnjik Viktor Medvedčuk, bivši lider zabranjene u Ukrajini stranke „Opoziciona platforma – Za život“ i predsednik pokreta „Druga Ukrajina“.

Komentarišući korupcijski skandal koji je izbio u Kijevu, Medvedčuk je rekao da se situacija postepeno zakuvavala. „Ovo nije skandal koji je izašao na videlo zahvaljujući aktivnostima ukrajinskog sistema za sprovođenje zakona. Ovo je nešto što su Amerikanci naručili. A Amerikanci su, zajedno sa Nacionalnim antikorupcijskim biroom (NABU) i Specijalizovanim tužilaštvom za borbu protiv korupcije, godinu i po dana istraživali finansijsko okruženje šefa ukrajinskog