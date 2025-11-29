Predsednik „druge Ukrajine“ Medvedčuk direktan: Otkrio ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Dnevnik pre 1 sat
Predsednik „druge Ukrajine“ Medvedčuk direktan: Otkrio ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Istragu o korupciji u okruženju Vladimira Zelenskog, koja je eskalirala u skandal, „naručili“ su Amerikanci, izjavio je za Sputnjik Viktor Medvedčuk, bivši lider zabranjene u Ukrajini stranke „Opoziciona platforma – Za život“ i predsednik pokreta „Druga Ukrajina“.

Komentarišući korupcijski skandal koji je izbio u Kijevu, Medvedčuk je rekao da se situacija postepeno zakuvavala. „Ovo nije skandal koji je izašao na videlo zahvaljujući aktivnostima ukrajinskog sistema za sprovođenje zakona. Ovo je nešto što su Amerikanci naručili. A Amerikanci su, zajedno sa Nacionalnim antikorupcijskim biroom (NABU) i Specijalizovanim tužilaštvom za borbu protiv korupcije, godinu i po dana istraživali finansijsko okruženje šefa ukrajinskog
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Kremlj o skandalu u Kijevu: Neizvesnost raste iz dana u dan

Kremlj o skandalu u Kijevu: Neizvesnost raste iz dana u dan

Pravda pre 1 sat
Kremlj o korupcijskom skandalu u Ukrajini: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Kremlj o korupcijskom skandalu u Ukrajini: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Sputnik pre 1 sat
Da li je Zelenski uzdrman ostavkom najbližeg saradnika i glavnog pregovarača sa SAD?

Da li je Zelenski uzdrman ostavkom najbližeg saradnika i glavnog pregovarača sa SAD?

Danas pre 2 sata
Šef kabineta Zelenskog oglasio se nakon ostavke: Osramoćen sam, idem na front

Šef kabineta Zelenskog oglasio se nakon ostavke: Osramoćen sam, idem na front

Danas pre 3 sata
"Idem na front" Andrij Jermak nakon ostavke: Spreman sam na odmazdu, ne želim da stvaram probleme Zelenskom

"Idem na front" Andrij Jermak nakon ostavke: Spreman sam na odmazdu, ne želim da stvaram probleme Zelenskom

Blic pre 2 sata
Savetnik Zelenskog dao ostavku i poručio: Idem na front

Savetnik Zelenskog dao ostavku i poručio: Idem na front

NIN pre 2 sata
Šok: Jermak povukao neočekivan potez - odlazi na front?

Šok: Jermak povukao neočekivan potez - odlazi na front?

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTužilaštvokorupcijaKijevSputnik V

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Beta pre 2 minuta
(Foto, video) Totalni haos u Nemačkoj Demonstracije zbog AFD-a: Blokiran auto-put, policija cepala transparente i upotrebila…

(Foto, video) Totalni haos u Nemačkoj Demonstracije zbog AFD-a: Blokiran auto-put, policija cepala transparente i upotrebila vodene topove

Blic pre 17 minuta
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva naftna tankera ruske fantomske flote u Crnom moru

Radio sto plus pre 2 minuta
Strah kao izborna strategija: Orbanova vlada širi paniku o ratu u mestima oko Budimpešte

Strah kao izborna strategija: Orbanova vlada širi paniku o ratu u mestima oko Budimpešte

Mondo pre 12 minuta
Gradonačelnik Haga centar grada proglasio bezbednosnim rizikom zbog demonstracija

Gradonačelnik Haga centar grada proglasio bezbednosnim rizikom zbog demonstracija

Euronews pre 12 minuta