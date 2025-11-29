Stanje na putevima: Oprez zbog vlažnih kolovoza

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: RTV
Stanje na putevima: Oprez zbog vlažnih kolovoza

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju osam sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na naplatnoj stanici Zmajevo, na naplati, zadržavanje vozila je 45 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Zbog snežnih padavina vozače su tokom noći pratili zimski uslovi vožnje, a koje će se, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nastaviti i tokom dana. Formiranje poledice zbog
