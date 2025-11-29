Detalj koji je svima promakao: Stručnjak tvrdi da je ovo moglo da spase Anu i Aleksandra od fatalnih posledica

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u nedelju, 23. novembra 2025. godine, kod Međuvršja, u kojoj su izgubili živote Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) potresla je čitavu javnost.

U Jutarnjem programu na Prva TV, jutros je gostovao Boris Antić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i objasnio da li je tragedija mogla biti sprečena. - Da, video sam u medijima da je potvrđeno da je došlo do smrti tzv. zadesnog karaktera, odnosno da su oni nastradali na licu mesta. U principu u saobraću se najčešće strada od od trenutnog pada brzine, odnosno od promene brzine. Njima je brzina praktično u trenutku udara sigurno bila namanje 60 ili 70