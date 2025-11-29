Američki list "Njujork post" tvrdi da je primio poruku od Andreja Jermaka, nedavno smenjenog šefa predsedničkog kabineta Vladimira Zelenskog, u kojoj je on navodno najavio da odlazi na front. „Idem na front i spreman sam na svaku represiju.

Uvredili su me, a moje dostojanstvo nije bilo zaštićeno. Ne želim da stvaram probleme Zelenskom; idem na front“, citira list Jermaka u poruci primljenoj nekoliko sati nakon vesti o njegovoj smeni. Zatim se izvinio ako više ne odgovara na pozive. Nije rekao kada ili kako namerava da ode na prve linije fronta u ratu protiv Rusije. „Služio sam Ukrajini i bio sam u Kijevu 24. februara 2024. godine“, napisao je, misleći na dan kada je Rusija pokrenula svoj rat u punom