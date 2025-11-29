"Ne želim da stvaram probleme Zelenskom, idem na front" Uvređeni Jermak poslao poruku za lidera Ukrajine?

Kurir pre 1 sat  |  NYPost/Prenela: M.V.)
"Ne želim da stvaram probleme Zelenskom, idem na front" Uvređeni Jermak poslao poruku za lidera Ukrajine?

Američki list "Njujork post" tvrdi da je primio poruku od Andreja Jermaka, nedavno smenjenog šefa predsedničkog kabineta Vladimira Zelenskog, u kojoj je on navodno najavio da odlazi na front. „Idem na front i spreman sam na svaku represiju.

Uvredili su me, a moje dostojanstvo nije bilo zaštićeno. Ne želim da stvaram probleme Zelenskom; idem na front“, citira list Jermaka u poruci primljenoj nekoliko sati nakon vesti o njegovoj smeni. Zatim se izvinio ako više ne odgovara na pozive. Nije rekao kada ili kako namerava da ode na prve linije fronta u ratu protiv Rusije. „Služio sam Ukrajini i bio sam u Kijevu 24. februara 2024. godine“, napisao je, misleći na dan kada je Rusija pokrenula svoj rat u punom
Ključne reči

UkrajinaNjujorkRusijaKijevSef kabinetavolodimir zelenski

