Potpuni šok! Otkazan sastanak Partizana i Željka Obradovića! Najnovija vest se neće svideti mnogima, a poznat je i razlog!

sastanak na kojem je trebalo da bude poznata sudbija Partizana i Željka Obradovića je otkazan, prenosi "Mozzart sport".

Kako navodi pomenuti portal, sastanak će biti održan početkom sledeće nedelje, a razlog za pomeranje termina je to što pojedini članovi Upravnog odbora u ovom trenutku nisu u zemlji. Košarkaši Partizana imaće trening od 17 časova, a videćemo da li će na njemu biti i Željka Obradovića. Aleksej Pokuševski još jednom se oglasio zbog Željka Obradovića, a šta je poručio javnosti možete pročitati na sledećem linku: Jedan od ljudi koji se oglasio zbog slučaja Željko