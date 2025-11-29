Rusija označila još jednu organizaciju kao "nepoželjnu": Lista je podugačka

Kurir pre 35 minuta  |  Beta)
Rusija je zabranila rad organizaciji " Hjuman rajts voč" stavivši je na spisak "nepoželjnih organizacija".

Ova odluka znači da HRW mora da obustavi rad u Rusiji kao i da njihovi saradnici ili simpaziteri mogu biti krivično gonjeni. Na listi "nepoželjnih organizacija" u Rusiji je više od 275 organizacija, među kojima su i Radio Slobodna Evropa, istraživački centar Četam Haus, antikorupcijska grupa Transperensi Internešnel i organizacija za zaštitu životne sredine WWF. Osnovana 1978. godine, organizacija HRW prati i istražuje kršenja ljudskih prava u zemljama širom sveta.
