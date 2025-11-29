Gotovo je, Željko Obradović se ne vraća u Partizan!

"Željko Obradović odbio ponudu da nastavi sa radom u KK Partizan", objavio je KK Partizan u zvaničnom saopštenju.

Crno-beli su definitivno objavili da se rastaju sa najtrofejnijim trenerom Evrope i tako je završena višednevna drama, započeta njegovom ostavkom u sredu. Usledii su sastanci "Žoca" i rukovodstva kluba, sportski direktor je podneo ostavku, a sada je klub objavio saopštenje: "Dosadašnji trener crno-belih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na