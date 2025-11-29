Voša ima dragulja o kome se premalo priča: Kokanović rešio vojvođanski derbi, trka se nastavlja

Vojvodina je po vrlo hladnom i kišovitom danu slavila u "malom vojvođanskom derbiju" u 17. kolu Superlige, pokazavši da je i dalje u trci sa Crvenom zvezdom i Partizanom.

Pobedu nad Spartakom od 2:0 (1:0) doneo je mladi Dragan Kokanović lepim udarcem u 54. minutu, da bi pitanje pobednika u nadoknadi vremena definitivno potvrdio Milutin Vidosavljević posle čega je odsviran i kraj utakmice na "Karađorđu". Oni koji su došli, a nije ih bilo malo na Zapadu, mogli su da gledaju zaista kvalitetnu utakmicu u kojoj je bilo dosta šansi, dosta i promašaja, pa čak i čarki u jednom trenutku. Najlepši potez ipak delo je Kokanovića koji je na