AMSS: Sneg, poledica i smanjena vidljivost otežavaju vožnju, koristiti glavne putne pravce

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na sneg, poledicu i smanjenu vidljivost uz apel da koriste glavne putne pravce, u prvom prioritetu zimskog održavanja.

Na putevima drugog i trećeg prioriteta, u zapadnim jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, posebno u planinskim područjima, može biti zaostalog ili ugaženog snega. Na istoku Srbije, AMSS upozorava na opasnost od kiše koja se zbog hladnog vremena može lediti na kolovozu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati.
