Erbas zatražio softversko ažuriranje na svim avionima tipa A320, Er Srbija kaže da su svi njeni avioni operativni

Evropski proizvođač aviona Erbas (Airbus) pozvao je na hitno ažuriranje softvera na više od 6.000 aviona A320 nakon što je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može uticati na podatke ključne za kontrolu leta.

Kompanija "Er Srbija" povodom ovoga je saopštila da se red letenja ove avio-kompanije odvija prema utvrđenom planu i da na njega ne utiče najnovija direktiva evropskog proizvođača aviona. Direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva se, kako su naveli iz Er Srbije, odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ali ne obuhvata i ni na koji način se ne reflektuje na avione kojima raspolaže flota Er Srbije, saopštila