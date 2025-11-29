Erbas zatražio softversko ažuriranje na svim avionima tipa A320, Er Srbija kaže da su svi njeni avioni operativni

N1 Info pre 7 sati  |  RTS FoNet
Erbas zatražio softversko ažuriranje na svim avionima tipa A320, Er Srbija kaže da su svi njeni avioni operativni

Evropski proizvođač aviona Erbas (Airbus) pozvao je na hitno ažuriranje softvera na više od 6.000 aviona A320 nakon što je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može uticati na podatke ključne za kontrolu leta.

Kompanija "Er Srbija" povodom ovoga je saopštila da se red letenja ove avio-kompanije odvija prema utvrđenom planu i da na njega ne utiče najnovija direktiva evropskog proizvođača aviona. Direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva se, kako su naveli iz Er Srbije, odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ali ne obuhvata i ni na koji način se ne reflektuje na avione kojima raspolaže flota Er Srbije, saopštila
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Blic pre 34 minuta
Er Srbija: Letimo po planu

Er Srbija: Letimo po planu

Politika pre 1 sat
Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti hiljade letova

Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti hiljade letova

Radio 021 pre 3 sata
Haos na aerodromima širom sveta zbog kvara softvera

Haos na aerodromima širom sveta zbog kvara softvera

Vesti online pre 5 sati
Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Novi magazin pre 7 sati
Oglasile se Er Srbija i Viz er: Šta je sa avionima posle hitnih mera EASA

Oglasile se Er Srbija i Viz er: Šta je sa avionima posle hitnih mera EASA

Aero.rs pre 8 sati
Er Srbija: Letovi po planu, direktiva Evropske agencije ne obuhvata naše avione

Er Srbija: Letovi po planu, direktiva Evropske agencije ne obuhvata naše avione

RTS pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AirbusErbasAir Serbia

Ekonomija, najnovije vesti »

Beograd u pokretu zahteva da se stopira tender o saobraćaju vredan 750 miliona dinara

Beograd u pokretu zahteva da se stopira tender o saobraćaju vredan 750 miliona dinara

Danas pre 54 minuta
Ekološki ustanak: Grad nema rešenje ili ne želi da nađe rešenje za opstanak Apoteke Beograd

Ekološki ustanak: Grad nema rešenje ili ne želi da nađe rešenje za opstanak Apoteke Beograd

Danas pre 49 minuta
Vlada Srbije opet promenila uredbu o maržama

Vlada Srbije opet promenila uredbu o maržama

Danas pre 1 sat
Orban: Vreme je na strani Rusije, što pre početi rusko-evropske pregovore

Orban: Vreme je na strani Rusije, što pre početi rusko-evropske pregovore

RTV pre 34 minuta
Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Blic pre 34 minuta