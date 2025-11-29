Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Naslovi.ai pre 10 minuta

Srbija danas pretežno oblačna i hladna, sa kišom, susnežicom i snegom u većem delu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku biti suvo.

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme sa kišom, susnežicom i snegom, naročito u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje povećanje snežnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini padati kiša. Prestanak padavina očekuje se tokom dana u većini krajeva. N1 Info RTS Moj Novi Sad

U Beogradu je jutros pao prvi sneg ove zime, sa tankim snežnim pokrivačem koji se brzo topi. Tokom dana očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom i susnežicom, dok u višim delovima grada pada sneg. Temperatura se kreće oko 1°C. Danas Blic Telegraf

Padavine su zahvatile celu zemlju, sa susnežicom i snegom u većem delu Srbije, dok je na severu i krajnjem jugoistoku bilo kiše. Najintenzivniji sneg pada u zapadnim i jugozapadnim krajevima, uz smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Telegraf Mondo Glas juga

Prema sezonskoj prognozi RHMZ, početak decembra donosi postepeno otopljenje i blaže vreme sa sunčanim intervalima, dok će prvih dana biti malo i umereno oblačno. Nova