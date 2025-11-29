Jedan od najmasovnijih ruskih napada na Kijev: Upotrebljene hipersonične rakete i dronovi, reagovala poljska vojska

NIN pre 4 sati  |  Tanjug, Beta
Jedan od najmasovnijih ruskih napada na Kijev: Upotrebljene hipersonične rakete i dronovi, reagovala poljska vojska

U velikom ruskom noćnom napadu na Ukrajinu poginule su tri osobe, a ranjeno je dvadesetak, rekao je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

On je dodao da je Moskva nastavila da „ubija i uništava“ dok svet raspravlja o mirovnim planovima za ukrajinski sukob. O napadu se oglasila i operativna komanda poljskih Oružanih snaga, rekavši da su okončane vojne operacije u poljskom vazdušnom prostoru. „ Rusija je ispalila desetine krstarećih i balističkih raketa i više od 500 dronova na obične kuće, energetsku mrežu i ključnu infrastrukturu“, napisao je Sibiha na mreži Iks. Ukrajinski mediji navode da su u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Kurir pre 4 minuta
Orban: Vreme je na strani Rusije; Umerov na čelu ukrajinske delegacije za pregovore u SAD

Orban: Vreme je na strani Rusije; Umerov na čelu ukrajinske delegacije za pregovore u SAD

RTS pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

RTV pre 4 sati
Poljska hitno digla borbene avione! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj mrtvih i ranjenih posle "paklenog jutra" u Kijevu…

Poljska hitno digla borbene avione! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj mrtvih i ranjenih posle "paklenog jutra" u Kijevu! (foto/video)

Kurir pre 4 sati
Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje

Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje

Danas pre 5 sati
Zelenski danas bira novog šefa kabineta: Ovaj čovek je favorit?

Zelenski danas bira novog šefa kabineta: Ovaj čovek je favorit?

Kurir pre 4 sati
Nadleću granicu sa Ukrajinom, broj mrtvih raste! Poljska hitno digla borbene avione (video)

Nadleću granicu sa Ukrajinom, broj mrtvih raste! Poljska hitno digla borbene avione (video)

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaPoljskaKijevRakete

Svet, najnovije vesti »

U Griuziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

U Griuziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

Danas pre 30 minuta
Amerika privremeno ukida azil posle ubistva članova Nacionalne garde

Amerika privremeno ukida azil posle ubistva članova Nacionalne garde

BBC News pre 44 minuta
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Radio 021 pre 14 minuta
U poplavama na Sumatri poginulo 303 osobe, na Šri Lanki više od 153, na Tajlandu 162

U poplavama na Sumatri poginulo 303 osobe, na Šri Lanki više od 153, na Tajlandu 162

RTV pre 14 minuta
Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren

Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren

RTS pre 24 minuta