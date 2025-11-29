Kolaps na auto-putu na Novom Beogradu: Sudar četiri vozila, troje povređeno, „pauk“ nosi automobile

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Kolaps na auto-putu na Novom Beogradu: Sudar četiri vozila, troje povređeno, „pauk“ nosi automobile
Na auto-putu, kod isključenja za Bežanijsku kosu oko 17.50 došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala četiri automobila, a u kojoj su tri osobe povređene, saznaje Nova.rs Na tom delu auto-puta saobraćaj se odvija otežano, a zastoj je od oko 15-20 minuta. Prema prvim informacijama policija je na terenu i obavlja uviđaj, a jedan od automobila koji je učestvovao u sudaru je gotovo potpuno uništen i njega je odneo „pauk“. Prema nezvaničnim informacijama,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tri osobe lakše povređene u sudaru četiri vozila kod isključenja za Bežanijsku kosu

Tri osobe lakše povređene u sudaru četiri vozila kod isključenja za Bežanijsku kosu

Serbian News Media pre 35 minuta
Sudar četiri vozila kod Bežanijske kose, troje lakše povređenih

Sudar četiri vozila kod Bežanijske kose, troje lakše povređenih

N1 Info pre 2 sata
Užas na Novom Beogradu: Četiri vozila učestvovala u teškom sudaru, ima povređenih

Užas na Novom Beogradu: Četiri vozila učestvovala u teškom sudaru, ima povređenih

Mondo pre 2 sata
Lančani sudar 4 vozila, kolaps na Novom Beogradu. Tri osobe povređene, saobraćaj gotovo onemogućen

Lančani sudar 4 vozila, kolaps na Novom Beogradu. Tri osobe povređene, saobraćaj gotovo onemogućen

Kurir pre 2 sata
Smrt Ane i Aleksandra je mogla da bude izbegnuta? Stručnjak otkrio detalj koji je svima promakao: "Ljudski organi ovo ne mogu…

Smrt Ane i Aleksandra je mogla da bude izbegnuta? Stručnjak otkrio detalj koji je svima promakao: "Ljudski organi ovo ne mogu da izdrže"

Blic pre 3 sata
Teška saobraćajna nesreća kod Laćarka

Teška saobraćajna nesreća kod Laćarka

Politika pre 5 sati
Poginuli otac i ćerka u Laćarku, majku prevezli u bolnicu

Poginuli otac i ćerka u Laćarku, majku prevezli u bolnicu

Pravda pre 7 sati
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Tribina NDNV-a u ponedeljak: Lokalni mediji kao poslednja brana protiv autokratije

Tribina NDNV-a u ponedeljak: Lokalni mediji kao poslednja brana protiv autokratije

Radio 021 pre 21 minuta
Jugonostalgičari uprkos kiši obeležili 29. novembar u Mini Jugoslaviji

Jugonostalgičari uprkos kiši obeležili 29. novembar u Mini Jugoslaviji

Subotica.com pre 35 minuta
(Foto) Izgradnja fiskulturne sale Gimnazije „Laza Kostić” u Novom Sadu ulazi u sam finiš. Stigli golovi i gimnastičke sprave…

(Foto) Izgradnja fiskulturne sale Gimnazije „Laza Kostić” u Novom Sadu ulazi u sam finiš. Stigli golovi i gimnastičke sprave

Dnevnik pre 51 minuta
Tri osobe lakše povređene u sudaru četiri vozila kod isključenja za Bežanijsku kosu

Tri osobe lakše povređene u sudaru četiri vozila kod isključenja za Bežanijsku kosu

Serbian News Media pre 35 minuta
„Srbija i Evropa u XX veku“ predavanje istoričara Milovana Balabana na temu na Jutjub kanalu KCNS

„Srbija i Evropa u XX veku“ predavanje istoričara Milovana Balabana na temu na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 41 minuta