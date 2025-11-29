Najmanje jedna osoba poginula i 11 ranjenih u ruskom napadu dronom na Kijev

Najmanje jedna osoba je noćas poginula i 11 ih je ranjeno u ruskom napadu dronom na Kijev, saopštile su gradske vlasti.

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je među povređenima i trinaestogodišnji dečak. Vojna uprava Kijeva je upozorila stanovnike i na pretnju od balističkog raketnog napada i pozvala ih da ostanu u zatvorenom prostoru. Šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko izjavio je da je jedan muškarac poginuo u napadima, kao i da broj ranjenih nije konačan.