Direktor RFZO: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Politika pre 1 sat
Dodao je da je novac fond obezbedio finansijskim planom za 2026. godinu

Prosečna decembarska penzija biće uvećana za 12,2 odsto i po trenutno poznatim parametrima iznosiće oko 56.860 dinara, odnosno 485 evra, što će nominalno biti za oko 6.000 dinara više od trenutnog proseka, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović. On je za najnovije izdanje „Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će u Fondu nastojati da tako uvećane penzije svim korisnicima isplate već prvih radnih
