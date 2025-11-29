Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja

Od 1. januara 2026. godine menjaju se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene, pa će žene u penziju moći da idu sa navršene 64 godine, uz najmanje 15 godina staža osiguranja. To je za dva meseca više nego ove godine, kada su ženama za penzionisanje neophodne 63 godine i 10 meseci života, uz isti staž osiguranja, objavljeno je u najnovijem broju „Glasa osiguranika”, glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO). U
