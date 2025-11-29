Putin: Tramp predložio da se sastanemo u Budimpešti

Politika pre 1 sat
Putin: Tramp predložio da se sastanemo u Budimpešti

Predsednik Rusije Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban razgovarali su juče na sastanku u Moskvi o situaciji u vezi sa Ukrajinom i bilateralnim odnosima.

Putin je rekao da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predložio održavanje razgovora između Rusije i SAD u Mađarskoj, prenose ruski mediji. „Odmah je rekao: ’Imamo dobre odnose sa Mađarskom – vi imate dobre odnose sa Viktorom, a i ja ih imam – evo, predlažem ovu opciju.’ Naravno, rado bismo se složili”, istakao je predsednik Rusije. Putin je napomenuo da bi bio srećan da održi sastanak u Budimpešti ako se strane oko toga dogovore i dodao da je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Orban nakon sastanka sa Putinom: Pregovori uspešni, mađarski premijer zadovoljan!

Oglasio se Orban nakon sastanka sa Putinom: Pregovori uspešni, mađarski premijer zadovoljan!

Kurir pre 5 minuta
Orban nakon sastanka sa Putinom koji je trajao 4 sata: "Uspešni pregovori u Moskvi, pričali smo i o Ukrajini"

Orban nakon sastanka sa Putinom koji je trajao 4 sata: "Uspešni pregovori u Moskvi, pričali smo i o Ukrajini"

Blic pre 30 minuta
Orban o pregovorima sa Putinom u Moskvi: Snabdevanje Mađarske energijom ostaje bezbedno

Orban o pregovorima sa Putinom u Moskvi: Snabdevanje Mađarske energijom ostaje bezbedno

NIN pre 35 minuta
Savić: MOL je bolja opcija za NIS od arapskih partnera, potrajaće dok sve ispeglamo

Savić: MOL je bolja opcija za NIS od arapskih partnera, potrajaće dok sve ispeglamo

RTV pre 1 sat
Srbija čeka odluku Stejt departmenta

Srbija čeka odluku Stejt departmenta

Vesti online pre 2 sata
Profesor Savić za RTS: MOL je bolja opcija za NIS od arapskih partnera, potrajaće dok sve ispeglamo

Profesor Savić za RTS: MOL je bolja opcija za NIS od arapskih partnera, potrajaće dok sve ispeglamo

RTS pre 2 sata
Oglasio se stručnjak o NIS-u: Spreman je plan za "ne daj bože", MOL je najbolja opcija

Oglasio se stručnjak o NIS-u: Spreman je plan za "ne daj bože", MOL je najbolja opcija

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaBudimpeštaDonald TrampMađarskaViktor Orban

Ekonomija, najnovije vesti »

RZS: Rast maloprodaje u oktobru 7,9 odsto u stalnim cenama

RZS: Rast maloprodaje u oktobru 7,9 odsto u stalnim cenama

Biznis.rs pre 5 minuta
Prizemljene stotine aviona zbog greške u softveru

Prizemljene stotine aviona zbog greške u softveru

NIN pre 15 minuta
Oglasio se Orban nakon sastanka sa Putinom: Pregovori uspešni, mađarski premijer zadovoljan!

Oglasio se Orban nakon sastanka sa Putinom: Pregovori uspešni, mađarski premijer zadovoljan!

Kurir pre 5 minuta
Katanac na točkovima za parkiranje na invalidskom mestu! Nova mera u beogradskom tržnom centru - kazna i previše mala

Katanac na točkovima za parkiranje na invalidskom mestu! Nova mera u beogradskom tržnom centru - kazna i previše mala

Kurir pre 5 minuta
Rajaner ukida VIP program zbog prevelikog broja iskorišćenih popusta

Rajaner ukida VIP program zbog prevelikog broja iskorišćenih popusta

Politika pre 10 minuta