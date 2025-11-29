Putin: Tramp predložio da se sastanemo u Budimpešti

Predsednik Rusije Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban razgovarali su juče na sastanku u Moskvi o situaciji u vezi sa Ukrajinom i bilateralnim odnosima.

Putin je rekao da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predložio održavanje razgovora između Rusije i SAD u Mađarskoj, prenose ruski mediji. „Odmah je rekao: ’Imamo dobre odnose sa Mađarskom – vi imate dobre odnose sa Viktorom, a i ja ih imam – evo, predlažem ovu opciju.’ Naravno, rado bismo se složili”, istakao je predsednik Rusije. Putin je napomenuo da bi bio srećan da održi sastanak u Budimpešti ako se strane oko toga dogovore i dodao da je