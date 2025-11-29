Rustem Umerov novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru

Zelenski je danas naveo da su ukrajinski pregovarači „na putu ka SAD da okončaju rat”

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, imenovan je za šefa ukrajinske delegacije koja putuje u Sjedinjene Američke Države na pregovore o mirovnom planu, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. U poruci objavljenoj na mreži Iks, Zelenski je danas naveo da su ukrajinski pregovarači „na putu ka SAD da okončaju rat”. Delegacija uključuje i načelnika Glavne obaveštajne uprave Kirila Budanova, predsednika Spoljne