Zelenski je saopštio danas da je šef njegovog kabineta Andrij Jermak podneo ostavku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razmatra kandidaturu Pavla Palise za novog šefa svog kabineta, objavio je Ukrinform, pozivajući se na dobro obavešteni izvor. Izvor je naveo da je Palisa pokazao efikasnost u radu kao zamenik šefa kabineta Zelenskog, kao i da ima dobre odnose sa Vašingtonom, što će, kako je istakao, biti prednost tokom procesa pregovora o mirovnom rešenju za Ukrajinu. Izvor je rekao da će Zelenski u narednim danima održati konsultacije i