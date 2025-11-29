Zelenski razmatra kandidaturu Pavla Palise za novog šefa svog kabineta

Politika pre 3 sata
Zelenski razmatra kandidaturu Pavla Palise za novog šefa svog kabineta

Zelenski je saopštio danas da je šef njegovog kabineta Andrij Jermak podneo ostavku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razmatra kandidaturu Pavla Palise za novog šefa svog kabineta, objavio je Ukrinform, pozivajući se na dobro obavešteni izvor. Izvor je naveo da je Palisa pokazao efikasnost u radu kao zamenik šefa kabineta Zelenskog, kao i da ima dobre odnose sa Vašingtonom, što će, kako je istakao, biti prednost tokom procesa pregovora o mirovnom rešenju za Ukrajinu. Izvor je rekao da će Zelenski u narednim danima održati konsultacije i
„Čovek broj dva u Ukrajini“: Ko je Andrij Jermak, koji je podneo ostavku na mestu šefa kabineta Zelenskog a protiv koga se vodi istraga zbog korupcije?

Danas pre 4 sati
Zelenski bira novog šefa kabineta. On je u prvom planu: Ključni pregovori s Vašingtonom

Blic pre 4 sati
UkrajinaVašingtonKandidaturaVladimir Zelenski

Rusija označila još jednu organizaciju kao "nepoželjnu": Lista je podugačka

Kurir pre 2 sata
Merc u Izraelu 6. i 7. decembra: Nemački kancelar sastaće se i sa Netanjahuom

Kurir pre 2 sata
Katastrofalne poplave u Šri lanki: Raste brpj žrtava, u toku opsežne spasilačke operacije (video)

Kurir pre 2 sata
Eksplozije na dva tankera u Crnom moru kod obale Turske

Politika pre 3 sata
„Čovek broj dva u Ukrajini“: Ko je Andrij Jermak, koji je podneo ostavku na mestu šefa kabineta Zelenskog a protiv koga se vodi istraga zbog korupcije?

Danas pre 4 sati