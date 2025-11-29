Vremeplov: Pre 80 godina ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra II Karađorđevića

BEOGRAD - Na današnji dan 1945. godine u Jugoslaviji je ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra II Karađorđevića. Ustavotvorna skupština je usvojila deklaraciju o proglašenju republike prema kojoj je Jugoslavija "savezna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju da ostanu u Jugoslaviji".

Danas je subota, 29. novembar, 333. dan 2025. Do kraja godine ima 32 dana. 1314 - Umro je francuski kralj Filip IV Lepi, koji je 1306. proterao iz Francuske Jevreje i konfiskovao im imovinu. U sukobu za prevlast nadjačao je papu Bonifacija VIII i preneo je papsku stolicu u Avinjon. Radi učvršćenja pozicije u borbi protiv vatikanske kurije 1302. je, prvi put u istoriji Francuske, sazvao Skupštinu tri staleža, čime je građanski stalež počeo da učestvuje u političkom