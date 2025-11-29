"Pusti ga, lud je za Majom" Asmin nasrnuo na cimera u Eliti 9: Reagovalo obezbeđenje

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
E Eliti 9 ne prestaju svađe i svakodnevno u neki verbalni okršaj dođe neko od učesnika.

Sada su se sukobili Asmin Durdžić i Dača Verijević. Ubrzo zatim, uletelo je i obezbeđenje te je sprečilo eskalaciju sukoba. - Iz šale sam rekao za advokate, sram da te bude - rekao je Asmin. - Rekao si iz šale, ali mi se svi smeju zbog tebe - odgovorio mu je Dača. - Pusti ga, lud je za Majom, pa sve ovo radi sad - posavetovala ga je Aneli. Budući da su njih dvojica od samog starta bili u dobrim odnosima, ovo je začudilo sve. Asmin i dača su često pretresali razne
Blic pre 1 sat
