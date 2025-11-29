Kremlj o korupcijskom skandalu u Ukrajini: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Večernje novosti pre 1 sat
Kremlj o korupcijskom skandalu u Ukrajini: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

KOMENTARIŠUĆI skandal u Ukrajini, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da neizvesnost izazvana trenutnom situacijom brzo raste, što otežava predviđanje šta će se dalje desiti.

Foto: Profimedia -Politička neizvesnost izazvana ovim skandalom raste, i to veoma brzo, iz dana u dan. Malo je verovatno da možemo predvideti šta će se dalje desiti, rekao je Peskov za Si-En-En. Prethodno je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) objavio da je u toku pretres kuće šefa kabineta Zelenskog, Andreja Jermaka, napominjući da se istražne radnje sprovode u okviru istrage. Iste večeri, Zelenski je potpisao ukaz o smenjivanju Jermaka. NABU je 10.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Sada je sve jasno, ovo se krije iza ostavke Jermaka?! Stručnjak otkrio sve, Zelenski je sve ovo planirao sa jednim ciljem?

Sada je sve jasno, ovo se krije iza ostavke Jermaka?! Stručnjak otkrio sve, Zelenski je sve ovo planirao sa jednim ciljem?

Alo pre 1 sat
Kremlj: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Kremlj: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Vesti online pre 1 sat
Godinu i po dana su pratili Zelenskog i njegov krug: Medvedčuk o korupcionaškom skandalu

Godinu i po dana su pratili Zelenskog i njegov krug: Medvedčuk o korupcionaškom skandalu

Večernje novosti pre 2 sata
Kremlj o skandalu u Kijevu: Neizvesnost raste iz dana u dan

Kremlj o skandalu u Kijevu: Neizvesnost raste iz dana u dan

Pravda pre 4 sati
Kremlj o korupcijskom skandalu u Ukrajini: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Kremlj o korupcijskom skandalu u Ukrajini: Neizvesnost raste, teško predvideti dalja dešavanja

Sputnik pre 4 sati
Predsednik „druge Ukrajine“ Medvedčuk direktan: Otkrio ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Predsednik „druge Ukrajine“ Medvedčuk direktan: Otkrio ko je naručio istragu o korupciji u Ukrajini

Dnevnik pre 4 sati
Da li je Zelenski uzdrman ostavkom najbližeg saradnika i glavnog pregovarača sa SAD?

Da li je Zelenski uzdrman ostavkom najbližeg saradnika i glavnog pregovarača sa SAD?

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinakorupcijaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

U Gruziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

U Gruziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

Danas pre 31 minuta
Bez uvijanja: Kremlj brutalno ocrnio Brisel

Bez uvijanja: Kremlj brutalno ocrnio Brisel

Pravda pre 26 minuta
Otrovna pilula osmišljena da spreči mir u Ukrajini: Ekspert o potezima Rutea i Fon der Lajenove

Otrovna pilula osmišljena da spreči mir u Ukrajini: Ekspert o potezima Rutea i Fon der Lajenove

Sputnik pre 31 minuta
Blam lista "Ekonomist": Znamo ko je šef ukrajinske delegacije...

Blam lista "Ekonomist": Znamo ko je šef ukrajinske delegacije...

Pravda pre 31 minuta
Ministarstvo zdravlja: Više od 70.000 mrtvih u Pojasu Gaze

Ministarstvo zdravlja: Više od 70.000 mrtvih u Pojasu Gaze

N1 Info pre 1 minut