Snimak iz okoline Požege kao iz filmova strave i užasa! Dve opake pojave na putevima u Srbiji, ovo je opasno po život (video)

Blic pre 4 sati
Očekuje se razvedravanje i postepeni porast temperatura tokom sedmice Preporučuje se prilagođavanje brzine i vožnje vremenskim uslovima Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima na mnogim putevima u Srbiji stvaraju se poledice i magle.

Ovo posebno važi za deonice duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, kao što je naselje Čestobrodica u opštini Požega u Zlatiborskom okrugu. Kako se vidi na snimku, gotovo da se prst pred okom ne vidi od magle. Put je takođe klizav, te se vozači savetuju da brzinu i vožnju prilagode vremenskim uslovima. - Od nedelјe do četvrtka u većini krajeva malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se
Oglasili se Putevi Srbije: Vozačima se zbog ove dve pojave na putu savetuje poseban oprez

Kurir pre 4 sati
Požega

Kurir pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Kurir pre 3 sata
Kurir pre 4 sati
Snimak iz okoline Požege kao iz filmova strave i užasa! Dve opake pojave na putevima u Srbiji, ovo je opasno po život (video)

Blic pre 4 sati