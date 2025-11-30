Izmene u redu vožnje na sedam gradskih linija od 1. decembra zbog radova u Sušici

JKP „Šumadija“ saopštilo je da će, usled pojačanih saobraćajnih zastoja izazvanih rekonstrukcijom nadvožnjaka u Sušici, od 1. decembra doći do novih korekcija polazaka na ukupno sedam linija gradskog prevoza u Kragujevcu.

Izmene će obuhvatiti linije 5, 6, 11, 15, 16, 17 i 25, koje prolaze kroz najopterećeniji deo trase. Linija 5 – Vinogradi / Male Pčelice Na ovoj liniji korigovani su brojni polasci i iz Vinograda i iz Malih Pčelica, uglavnom za pet do deset minuta. Najveći broj promena odnosi se na interval od 12 do 17 časova, kada su gužve najizraženije. Linija 6 – Kvantaš / Grošnica Polazak sa Kvantaša u 5:45 pomeren je pet minuta ranije, na 5:40. Iz Grošnice polazak u 6:35 sada