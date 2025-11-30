Horor na dečjem rođendanu! Upucano 14 osoba, najmanje četvoro mrtvih, objavljeni zastrašujući snimci užasa u Kaliforniji (foto/video)

Četiri osobe su preminule nakon što ih je 14 pogođeno u pucnjavi na porodičnom okupljanju u Stoktonu u severnoj Kalifornijiu subotu uveče, saopštila je policija.

Prema pisanju tamošnjih medija, u pitanju je bio dečji rođendan. Kancelarija šerifa okruga San Žoakin objavio je kako prvi pokazatelji sugerišu da je pucnjava možda bila ciljani incident. Pucnjava se dogodila u svečanoj dvorani iza restorana Dejri Kvin, gde je u tom trenutku bilo u toku porodično slavlje, rekla je portparolka šerifove kancelarije Heder Brent. - Prvi pokazatelji upućuju na to da je reč o ciljanoj pucnjavi - rekla je Brentova, dodajući da su