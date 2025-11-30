Oglasili se Putevi Srbije: Vozačima se zbog ove dve pojave na putu savetuje poseban oprez

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava vozače da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. "Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima", navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije". Vozačima se savetuje maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog