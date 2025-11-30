Poslednje kockice za uvođenje vojnog roka se lagano slažu: Ostao je još jedan korak, regruti raspoređeni u 3 grupe

Poslednje kockice, koje asociraju da se uvođenje služenja obaveznog vojnog roka polako sprema, lagano se slažu, a poslednji dokaz za to je što je Vlada Srbije u tu svrhu u budžetu opredelila novac.

Do sada je poznato da bi vojni rok mogao da traje 75 dana, i da bi godišnje kroz kasarne prošlo oko 20.000 regruta. Čini se kao da je ostao samo još jedan korak - da Skupština Srbije donese zakon o vraćanju obaveznog vojnog roka. O vraćanju obaveznog vojnog roka priča se sve intenzivnije poslednjih godina, a čini se da u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sa svakom godinom prave novi korak ka tom cilju. Tako se već znaju brojni detalji o obaveznom vojnom roku