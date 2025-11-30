Poslednje kockice za uvođenje vojnog roka se lagano slažu: Ostao je još jedan korak, regruti raspoređeni u 3 grupe

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Poslednje kockice za uvođenje vojnog roka se lagano slažu: Ostao je još jedan korak, regruti raspoređeni u 3 grupe

Poslednje kockice, koje asociraju da se uvođenje služenja obaveznog vojnog roka polako sprema, lagano se slažu, a poslednji dokaz za to je što je Vlada Srbije u tu svrhu u budžetu opredelila novac.

Do sada je poznato da bi vojni rok mogao da traje 75 dana, i da bi godišnje kroz kasarne prošlo oko 20.000 regruta. Čini se kao da je ostao samo još jedan korak - da Skupština Srbije donese zakon o vraćanju obaveznog vojnog roka. O vraćanju obaveznog vojnog roka priča se sve intenzivnije poslednjih godina, a čini se da u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije sa svakom godinom prave novi korak ka tom cilju. Tako se već znaju brojni detalji o obaveznom vojnom roku
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Regruti u tri grupe, obuka, pa vežbe slažu se kockice za uvođenje obaveznog vojnog roka: sada je spreman i novac, ostao je još…

Regruti u tri grupe, obuka, pa vežbe slažu se kockice za uvođenje obaveznog vojnog roka: sada je spreman i novac, ostao je još jedan korak

Blic pre 1 sat
Regruti u tri grupe, obuka, pa vežbe slažu se kockice za uvođenje obaveznog vojnog roka: Sada je spreman i novac, ostao je još…

Regruti u tri grupe, obuka, pa vežbe slažu se kockice za uvođenje obaveznog vojnog roka: Sada je spreman i novac, ostao je još jedan korak

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeBudžetVojska Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Vreme oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom

Vreme oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom

N1 Info pre 7 minuta
U nastavku Festivala BUNT 13.0 danas Dan Damjana Diklića

U nastavku Festivala BUNT 13.0 danas Dan Damjana Diklića

Beta pre 12 minuta
Ne damo Jelenu!

Ne damo Jelenu!

Danas pre 37 minuta
Kardiolozi upozoravaju: Osobe sa visokim krvnim pritiskom treba da izbegavaju ovu kombinaciju hrane

Kardiolozi upozoravaju: Osobe sa visokim krvnim pritiskom treba da izbegavaju ovu kombinaciju hrane

Danas pre 42 minuta
Stanje na putevima: Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Stanje na putevima: Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Glas Zaječara pre 42 minuta