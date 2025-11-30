Vučić saopštio izborne rezultate: SNS pobedio u sva tri mesta!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i nezvanični lider SNS-a, saopštio je uključenjem u program RTV Pink-a rezultate današnjih izbora, ističući da je SNS odneo ubedljivu pobedu u sve tri opštine.

Vučić ističe da je posebno iznenađen dobrim rezultatima u Sečnju, i navodi da očekuje još ubedljivije pobedničke rezultate na predstojećim izborima. NEGOTIN Lista Najbolje za Negotin, SNS i partneri 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8%. 33:12 u mandatima SEČANj U Sečnju sa 16 od 17 biračkih mesta su rezultati, navodi on. Tamo je SNS izašla bez partnera i ima 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, blokaderi 30,4 odsto i SRS 1,95 odsto,