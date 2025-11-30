Vučić saopštio izborne rezultate: SNS pobedio u sva tri mesta!

Pravda pre 27 minuta  |  Pravda.rs / Večernje Novosti
Vučić saopštio izborne rezultate: SNS pobedio u sva tri mesta!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i nezvanični lider SNS-a, saopštio je uključenjem u program RTV Pink-a rezultate današnjih izbora, ističući da je SNS odneo ubedljivu pobedu u sve tri opštine.

Vučić ističe da je posebno iznenađen dobrim rezultatima u Sečnju, i navodi da očekuje još ubedljivije pobedničke rezultate na predstojećim izborima. NEGOTIN Lista Najbolje za Negotin, SNS i partneri 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8%. 33:12 u mandatima SEČANj U Sečnju sa 16 od 17 biračkih mesta su rezultati, navodi on. Tamo je SNS izašla bez partnera i ima 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, blokaderi 30,4 odsto i SRS 1,95 odsto,
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Kordon policije raspoređen ispred zgrade opštine Sečanj: Studenti u Mionici pozvali na okupljanje nakon brojnih…

(BLOG) Kordon policije raspoređen ispred zgrade opštine Sečanj: Studenti u Mionici pozvali na okupljanje nakon brojnih incidenata na izborima

N1 Info pre 32 minuta
Vučić saopštio prve preliminarne rezultate izbora: SNS u Negotinu 69,3 %, u Sečnju 60,9 %, u Mionici 52,6 % (foto, video)

Vučić saopštio prve preliminarne rezultate izbora: SNS u Negotinu 69,3 %, u Sečnju 60,9 %, u Mionici 52,6 % (foto, video)

Blic pre 12 minuta
UŽIVO Lokalni izbori: Vučić kaže da je SNS osvojio najviše glasova u sve tri opštine

UŽIVO Lokalni izbori: Vučić kaže da je SNS osvojio najviše glasova u sve tri opštine

Radio 021 pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Studenti i građani blokirali RTS: U Mionici pobedu slave obe strane, kordon policije ispred opštine Sečanj

BLOG UŽIVO Studenti i građani blokirali RTS: U Mionici pobedu slave obe strane, kordon policije ispred opštine Sečanj

Nova pre 32 minuta
uživo IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU Srpska napredna stranka pobedila u sve tri opštine

uživo IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU Srpska napredna stranka pobedila u sve tri opštine

Euronews pre 2 minuta
ANKETA: Da li su izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu bili regularni?

ANKETA: Da li su izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu bili regularni?

Radio 021 pre 27 minuta
Zatvorena biračka mesta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju

Zatvorena biračka mesta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju

RTV pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSSRSSNSPredsednik SrbijeIzboriNegotin

Politika, najnovije vesti »

Vučić saopštio rezultate: SNS u Negotinu osvojio 69,3 odsto glasova, u Sečnju 60,9 odsto, u Mionici 52,6

Vučić saopštio rezultate: SNS u Negotinu osvojio 69,3 odsto glasova, u Sečnju 60,9 odsto, u Mionici 52,6

Danas pre 12 minuta
CIK Kosova: Danas ističe rok za podnošenje zahteva za sertifikaciju za decembarske izbore

CIK Kosova: Danas ističe rok za podnošenje zahteva za sertifikaciju za decembarske izbore

Danas pre 32 minuta
Aca Lukas odgovorio Dodiku: „Nikad mu nisam tražio podršku, on moju jeste“

Aca Lukas odgovorio Dodiku: „Nikad mu nisam tražio podršku, on moju jeste“

Danas pre 17 minuta
"Bilo je privođenja, nosili su palice" Dačić o izbornom danu u Mionici, Negotinu i Sečnju: "Određeni broj ljudi bio…

"Bilo je privođenja, nosili su palice" Dačić o izbornom danu u Mionici, Negotinu i Sečnju: "Određeni broj ljudi bio pripremljen za pravljenje haosa"

Blic pre 1 sat
Poslanik ZLF koji je napadnut u Mionici: „Pribili su me uza zid i udarali šipkom“

Poslanik ZLF koji je napadnut u Mionici: „Pribili su me uza zid i udarali šipkom“

Danas pre 57 minuta