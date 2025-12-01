Finska napravila novu senzaciju: Domaćin sa Murinenom srušio favorizovanu Francusku!

Kurir pre 1 sat
Finska napravila novu senzaciju: Domaćin sa Murinenom srušio favorizovanu Francusku!

U prvom kolu Finci su pali u Mađarskoj, a Francuzi su nadigrali Belgijance, pa sada obe ekipe imaju skor 1-1.

Francuska je bolje ušla u meč i na poluvremenu je bilo +8 za goste, koji su vodili i tokom cele treće deonice. Ipak, usledio je veliki preokret i furioznih 27:15 u poslednjem kvartalu za pobedu Finske. U pobedničkom sastavu najbolji je bio Madžuni sa 20 poena, Madsen je dodao 14, a Jantunen je imao po devet poena i skokova, uz šest asistencija. Član Partizana Mika Murinen je na terenu proveo samo osam minuta i za to vreme upisao tri poena, dva skoka i jednu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jovović pred Španiju: "Šanse su nam velike"

Jovović pred Španiju: "Šanse su nam velike"

Sportske.net pre 21 minuta
Tri utakmice koje će odrediti sudbinu Srbije

Tri utakmice koje će odrediti sudbinu Srbije

Nova pre 21 minuta
Rukometaši Zvezde posle preokreta savladali Metaloplastiku

Rukometaši Zvezde posle preokreta savladali Metaloplastiku

RTS pre 1 sat
Rukometašice spremne za Španiju: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom

Rukometašice spremne za Španiju: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom

Euronews pre 1 sat
Finska više nije iznenađenje: Skandinavska selekcija ostvarila još jednu veliku pobedu

Finska više nije iznenađenje: Skandinavska selekcija ostvarila još jednu veliku pobedu

Večernje novosti pre 1 sat
Sve čari FIBA "prozora": Izgubili od Mađara, pa nokautirali Francuze - Murinen neprimetan

Sve čari FIBA "prozora": Izgubili od Mađara, pa nokautirali Francuze - Murinen neprimetan

B92 pre 51 minuta
Finci se protiv Francuske iskupili za poraz u Mađarskoj

Finci se protiv Francuske iskupili za poraz u Mađarskoj

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFinskaFIBAMađarskaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Jovana Jovović pred meč protiv Španije: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i budemo opet pravi tim

Jovana Jovović pred meč protiv Španije: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i budemo opet pravi tim

Danas pre 47 minuta
Velikan srpskog rukometa pred gašenjem: Svojevremeno je u finalu Kupa šampiona nesrećno izgubio od Barselone

Velikan srpskog rukometa pred gašenjem: Svojevremeno je u finalu Kupa šampiona nesrećno izgubio od Barselone

Danas pre 2 sata
Olga Danilović otvoreno o svom putu u tenisu: „Ona je ćerka Saše Danilovića, sigurno će uspeti“

Olga Danilović otvoreno o svom putu u tenisu: „Ona je ćerka Saše Danilovića, sigurno će uspeti“

Danas pre 1 sat
CIES: Prvotimac Crvene zvezde najbolji mladi vezni fudbaler sveta

CIES: Prvotimac Crvene zvezde najbolji mladi vezni fudbaler sveta

Danas pre 3 sata
Ostoja Mijailović: Nikada nisam govorio o politici Partizana sa Vučićem jer je on deklarisani zvezdaš

Ostoja Mijailović: Nikada nisam govorio o politici Partizana sa Vučićem jer je on deklarisani zvezdaš

Danas pre 26 minuta