Finska napravila novu senzaciju: Domaćin sa Murinenom srušio favorizovanu Francusku!

U prvom kolu Finci su pali u Mađarskoj, a Francuzi su nadigrali Belgijance, pa sada obe ekipe imaju skor 1-1.

Francuska je bolje ušla u meč i na poluvremenu je bilo +8 za goste, koji su vodili i tokom cele treće deonice. Ipak, usledio je veliki preokret i furioznih 27:15 u poslednjem kvartalu za pobedu Finske. U pobedničkom sastavu najbolji je bio Madžuni sa 20 poena, Madsen je dodao 14, a Jantunen je imao po devet poena i skokova, uz šest asistencija. Član Partizana Mika Murinen je na terenu proveo samo osam minuta i za to vreme upisao tri poena, dva skoka i jednu